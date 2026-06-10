外資沒有離開台灣！AI供應鏈仍是台股主線 半導體、伺服器、散熱成資金焦點

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《放. 新聞／台灣要聞／工商時報》

台股震盪之中，市場最關心的是外資到底有沒有離開台灣。

答案很清楚：只要全球AI資本支出沒有反轉，台灣AI供應鏈仍然站在資金最想追逐的位置。



這波AI行情，已經不只是台積電一家公司撐起的故事。從半導體先進製程、CoWoS先進封裝，到AI伺服器組裝、PCB、散熱、電源、網通、機殼、線束與系統整合，台灣正在被全球資本重新定價。



這就是資金不容易離開台灣的原因。

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AI不是一個單點題材，而是大型雲端服務商長期投入資料中心、企業加速導入生成式AI、AI PC與邊緣AI逐步成形後，形成的全球性基礎建設投資浪潮。只要輝達、AMD、博通、AWS、Google、Microsoft的AI晶片與資料中心需求持續，台灣供應鏈就仍站在景氣主線上。



市場真正看的，不只是今天指數漲跌，而是台灣在全球AI硬體鏈的位置有沒有被取代。



目前看起來，答案仍然是否定的。美國、日本、歐洲都在推動半導體在地化，但AI供應鏈不是把一座晶圓廠搬走就能複製。台灣的優勢來自長期累積的工程能力、快速量產能力、供應鏈密度與製造回應速度。這些能力不是短時間可以重建。



當然，AI行情越熱，風險也越不能忽略。估值過高、匯率波動、能源供應、出口管制、地緣政治與中國灰色地帶壓力，都可能成為市場修正的理由。



但短線震盪不等於長線主軸改變。對台灣而言，最重要的是不要把AI只看成股市題材，而要把它看成國家產業戰略。



資本市場已經用價格告訴我們：台灣正在全球AI戰略中被重新定位。下一步，政府要做的是把資金熱度轉成產業升級，把股市行情轉成真正的技術、人才、研發、能源與國安韌性。



台灣不能只讓外資來買股票，更要讓全世界知道，台灣有能力輸出一整套可信任、可量產、可迭代的AI硬體系統。

（圖片來源：AI示意圖）

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