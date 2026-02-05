外資淨匯入寫最強元月 今年來大舉回流近3,000億元

外資開年再度大舉回流。金管會昨（5）日公布，今年1月外資淨匯入93.97億美元（新台幣2,957億元），不僅創史上第四大，亦是同期最大量，推升外資累積餘額攀升到3,295億美元的歷史新高，約折合新台幣10.4兆餘元，顯示外資對台股中長期仍具高度信心。

從趨勢來看，從2017年至今近十年，元月外資皆呈現淨匯入，且多為雙位數金額，反映外資習慣在年初先匯入本金、重新布局台股。今年1月更在關稅利空淡化、AI供應鏈續熱下，外資淨匯入金額明顯擴大。

金管會證期局副局長黃厚銘說，外資淨匯出數字是根據投資策略，和國內外經濟做動態調整，若看長期趨勢，外資還是淨匯入台股。

法人指出，AI長期應用趨勢未變，台灣高階半導體具不可取代性，加上中美進入冷靜期、地緣政治風險趨緩，及美國仍處降息循環，三大利多支撐下，外資配置台股的中長期邏輯仍在。

金管會昨日公布2026年1月外資動態。1月外資淨匯入93.97億美元，加計陸資淨匯出0.03後，外陸資共淨匯入93.94億美元，是史上同期第一大淨匯入量。

但同時間外陸資淨賣超上市櫃股票89.9億元，是同期第三大賣超量，反映外資在賣超台股、獲利了結匯出盈餘後，又再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出統計，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數字上，顯示外資一邊獲利了結匯出盈餘，一邊回補投資本金。

券商主管分析，1月台股表現強勁，外資在農曆春節長假前先行獲利了結、落袋為安，屬於短線操作節奏調整；而持續匯入本金，則反映外資對台股後市並未轉趨保守。

觀察史上前五大淨匯入時點，多集中於近三年，顯示外資近年對台股的配置態度已由短線操作，轉向更具結構性的長期布局。

