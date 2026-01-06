外資淨匯出！ 12月外匯存底「不減反增」原因曝

我國去年12月底外匯存底餘額達6025.5億美元，創歷史次高。（圖：資料照）

央行今天（6日）公布我國去年12月外匯存底6025.53億美元，創下歷史次高，不過12月外資淨匯出36億元，外匯存底卻不減反增。央行外匯局長蔡烱民說，主要受匯率變動影響，加上年底出口商都有結售情況，再加上投信ETF資金匯回所致。

我國外匯存底最高是在去年9月達到6029.43億元，之後就連2個月減少，甚至11月失守6000億美元。不過，12月外匯存底止跌回升，月增27.62億美元，創歷史次高。

去年12月外資本金匯入約40億美元，但盈餘與股利匯出約77億美元，外資淨匯出約36億美元。蔡烱民指出，年底出口商有新台幣資金需求，加上投信ETF資金匯回，一進一出大致相互抵銷，12月央行實際進場調節金額相當有限，外匯存底增減仍以匯率變動為主。

我國全年外匯存底年增258.76億美元，已經連續28年成長。我國外匯存底規模在全球主要國家中，僅次於中國大陸、日本及瑞士，穩居全球第四大，印度則位居第五。