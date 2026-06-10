外資減碼熱門主動式ETF 5天大賣台股逾4300億元

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）科技股賣壓湧現，台股集中市場指數今天以全日最低點作收，終場下跌1478.90點，收43225.54點，失守月線約43349點，創史上第6大收盤跌點，成交值約新台幣1兆3240.93億元；三大法人合計賣超1173.64億元。

根據台灣證券交易所統計，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超935.74億元，創史上第8大單日賣超金額，並連續5個交易日賣超，合計5天賣超金額高達4374億元。自營商今天也減碼405.51億元，僅投信站在買方，買超167.61億元。

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個股方面，外資今天賣超前3名分別為主動統一升級50（00403A）9萬4397張，凱基金9萬2624張，和力積電7萬3783張。另一檔熱門主動式ETF主動統一台股增長（00981A）今天也遭砍7萬1367張，居外資賣超榜第4名。

買超榜方面，外資今天買超前3名為第一金3萬117張，華邦電2萬7744張，和彰銀2萬7707張。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文分析，台股過去一年來持續創高，適度修正屬合理現象，觀察企業獲利與經濟成長動能並未偏離原先預期，這波台股震盪並非基本面反轉，不過部分個股評價已提前反映2027年至2028年的成長潛力，在利率環境轉變下，這類過度前瞻的定價可能面臨修正。

張繼文認為，從台股盤面結構來看，AI仍為市場主軸，不過在漲幅已大的情況下，族群輪動速度明顯加快，市場追價意願轉趨謹慎，操作難度提高。建議投資人短線不宜追高，對於已有獲利的部位可適度調節，並回歸產業基本面與中長期成長性挑選標的。（編輯：楊蘭軒）1150610