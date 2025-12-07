外資熱錢回流股匯齊揚 新台幣本周挑戰31元大關

新台幣本周有機會挑戰31元整數。（圖／侯世駿攝）

美國聯準會（Fed）降息題材發酵，激勵股匯走揚，新台幣短線隨外資加碼匯入，啟動升值動能。匯銀主管表示，出口商本周不排除加速拋匯，新台幣有機會挑戰31元整數。

新台幣5日早盤隨台股走揚，最高升抵31.325元，上午狹幅區間盤整，終場收在31.258元、升值8分，匯價連三日收紅，並創半個月新高，總成交金額達14.025億美元。

隨聯準會幾乎篤定降息，美元指數回落，加上台股表現續旺，資金行情帶動外資匯入，新台幣本周升值1.5角或0.48％，周線收紅、並終止連二黑。匯銀主管指出，市場配合本周美國降息，美元下跌，放手讓台幣升值一下，先前外資匯出一路貶值，現在跌深反彈，仍在央行可接受範圍內。

台灣股匯市5日同步上漲，台股收在27980.89點，上漲185.18點。外資呈現連4買，加大買超力道，金額擴大至368.78億元。外匯交易員直言，今年下半年以來，新台幣走勢都是由外資主導，熱錢持續流出，導致匯價跌跌不休，如今外資站在台股買方居多，推動股匯齊揚。

匯銀主管認為，年底台股有機會挑戰28000點高位，12月台股漲勢可期待，本周新台幣有機會挑戰31元整數，且如果升值預期成形，後續升值速度可能會蠻快的，5月出口商被迫進場停損，導致暴力升值，央行下周可能要加強調節防守。

