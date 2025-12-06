外資狂撤央行拋匯阻貶 11月外匯存底跌破6000億鎂

新台幣匯率示意圖。（圖／報系資料照）

我國外匯存底餘額出爐，儘管11月是孳息大月，11月底外匯存底減少4.06億美元至5997.91億美元。外資11月賣超台股逾3500億元，單月淨匯出110億美元，導致新台幣重貶，央行進場拋匯阻貶，台灣在全球外匯存底排名中仍穩居第四位，僅次於中國大陸、日本與瑞士。

央行外匯局長蔡烱民表示，外資匯出金額龐大，達110億美元、創8個月來新高，部分交易日呈現供需失衡，央行進場調節，使孳息被部分抵銷，最終外匯存底略為減少。但他也強調，匯市並未失序，而是小幅失衡。

上月央行與美國財政部就匯率議題發表聯合聲明，蔡烱民表示，美方與主要貿易夥伴多有討論，台灣則是自今年第二季起陸續溝通匯率議題，雙方共識是按季發布干預匯市金額等資料，央行預計在明年1月公布今年第三季的干預規模。

另外，蔡烱民認為明年美國仍可能持續降息，市場關注12月降息幅度是否變化，會影響美元表現，但美元走勢只是影響新台幣的因素之一，另一關鍵是國際資金流向，尤其是國內對外投資布局，以及外資在台股市場進出等。

央行統計，11月美元指數下跌0.35%，歐元上升0.16%、英鎊升值0.67%，澳幣小貶0.23%，加幣貶值0.31%，新台幣貶1.98%，日元貶值1.42%，人民幣升值0.57%。

