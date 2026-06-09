外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」

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財經中心／林浩博報導

台股昨（9）日大回血，加權指數大漲1,201.66點、2.76%，以44,704.44點作收。不過，記憶體人氣股華邦電（2344）慘遭外資狂砍4萬8094張，國家隊進場救援，輸血10億470萬4181元，買超最多。（示意圖／PIXABAY）

台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。

電子人氣股慘遭外資吸血！國家隊輸血逾10億買超「這檔」

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根據「玩股網」截至晚間6:53的資料，國家隊買超第一至第十名，依序為華邦電（2344）6402張、友達（2409）5098張、正新（2105）3876張、中鋼（2002）2905張、緯創（3231）2894張、仁寶（2324）2849張、康和證（6016）2435張、南亞科（2408）2067張、豐泰（9910）2038張、遠東銀（2845）1873張。

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