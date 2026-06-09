外資狂砍917億連4賣 友達、凱基金慘遭一天倒貨8萬張
台股歷經前一交易日重挫後，今（9）日展開強勁反彈，加權指數開高走高，終場大漲1201.66點，收在44,704點，重新站回4萬4千點關卡，成交金額達1.19兆元。不過，外資仍持續站在賣方，單日賣超917.33億元，創下史上第八大賣超紀錄，已連續4個交易日調節台股，累計提款金額達3438.71億元。
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\n根據證交所公布三大法人籌碼動向，三大法人今日合計賣超778.57億元。其中外資賣超917.33億元，投信則持續買超205.67億元，已連續7個交易日站在買方；自營商賣超66.9億元，其中自行買賣部分賣超51.22億元，避險操作賣超15.68億元。
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\n觀察外資賣超個股，以面板股友達（2409）最遭調節，單日賣超達8萬412張，成為今日賣超王；凱基金（2883）遭賣超8萬408張，排名第二；記憶體股華邦電（2344）則遭賣超4萬8094張，位居第三。
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\n其餘遭外資調節的個股還包括仁寶（2324）賣超3萬9353張、中鋼（2002）賣超1萬8018張、富邦金（2881）賣超1萬7484張、遠東新（1402）賣超1萬6105張、宏碁（2353）賣超1萬5646張、南亞科（2408）賣超1萬5642張，以及緯創（3231）賣超1萬5504張。
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\nETF方面同樣面臨外資提款，元大台灣50（0050）遭賣超超過2.1萬張，群益台灣精選高息（00919）則遭賣超逾1.6萬張。權值王台積電（2330）也未能倖免，單日遭外資調節超過1.5萬張，名列外資賣超榜第15名。不過台積電股價今日仍穩步回升，終場上漲10元，收在2305元。
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\n相較於電子與傳產股遭調節，外資資金則明顯轉進金融股。買超榜由第一金（2892）奪冠，單日買超6萬4068張；彰銀（2801）以6萬1779張居次；台新新光金（2887）獲買超4萬4816張，排名第三。
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\n此外，臺企銀（2834）獲買超4萬676張、玉山金（2884）買超3萬9677張、永豐金（2890）買超3萬6082張、三商壽（2867）買超2萬6148張、合庫金（5880）買超2萬2222張、兆豐金（2886）買超2萬1844張，以及遠東銀（2845）買超2萬1753張，均名列外資買超前十名。
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外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
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