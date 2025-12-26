外資狂賣台股5千億賣不垮！ 萬寶朱成志：台股銅牆鐵壁、明年三萬保底中小股大復仇

萬寶投顧董事長朱成志．陳俐妏攝



台股2025年年底前衝刺，持續兩萬八點大關攻堅創高！萬寶投顧董事長朱成志表示，台股4月開始V型反轉向上，但即便外資10~12月狂賣台股5千多億元，台股銅牆鐵壁也賣不垮，明年台股三萬點沒有問題，然而可能要稍微保守，台積電可能不會大漲，但中小型股可能上演大復仇。

萬寶投顧董事長朱成志表示，川普1.0 道瓊漲到17000點，川普2.0道瓊已到48000點，川普2.0 MEGA天龍八部「戳泡沫，減美債，弱美元，大裁員，殺美股，拚降息，關稅戰，吸投資」台股三年來多頭持續，漲幅也有20%．

台股近年開始質變，朱成志指出，過去八年外資只有在2019，2023年買超台股，其他六年3.9兆元，今年10~12月外資狂賣5千億元，台股在ETF和主動式ETF支撐下，根本是銅牆鐵壁，因為資金充沛，預期明年台股三萬點保底不會有問題．

聚焦明年題材是否仍AI 續強，朱成志指出，台股有望續強，但預期輝達和台積電僅會持平，而是周邊中小型股票將會有相當表現，在產業題材可聚焦智慧眼鏡，ASIC晶片會有新的變化，台廠就是世芯，創意和聯發科有機會．

