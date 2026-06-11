外資狂賣7010億日圓 日經重挫逾1800點

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【緯來新聞網】受到AI概念股漲多修正及中東局勢升溫影響，外資連續第二週撤出日本股市。根據日本財務省最新統計，截至6月6日當週，海外投資人淨賣超日股7010億日圓（約43.7億美元），較前一週的4915億日圓進一步擴大。

根據日本財務省最新統計，截至6月6日當週，海外投資人淨賣超日股7010億日圓（約43.7億美元），較前一週的4915億日圓進一步擴大。（圖／AP提供）

市場分析認為，此波賣壓主要來自AI概念股漲多後的獲利了結。隨著AI相關概念股先前漲幅過大，加上美國晶片股近期表現轉弱，投資人開始擔憂AI題材是否面臨修正壓力。另一方面，美國強勁就業數據提高高利率維持更久的預期，加上美伊衝突升溫，也進一步打擊市場風險偏好。



在多重利空夾擊下，日經225指數盤中一度重挫逾1800點，跌幅接近3％；自上週創下歷史高點以來，累計回落約7％。日本科技與半導體相關個股同步走弱，包括愛德萬測試（Advantest）、Lasertec及軟銀集團等指標股均面臨賣壓。



不過，儘管近期出現獲利了結賣壓，外資對日本股市長線態度仍偏正面。今年以來外資累計買超日股約10.63兆日圓，遠高於去年同期的1.26兆日圓，顯示資金並未全面撤離日本市場。



此外，日本投資人則連續第三週賣超海外股票，金額達9436億日圓，但同步增持海外債券，反映在市場波動加劇下，資金轉向相對穩健的固定收益資產。

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