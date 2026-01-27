外資目標價看3000元 光聖攻漲停價1430元

▲矽光子概念股、光通訊大廠光聖受惠於財報利多，再加上外資接連按讚、上調目標價，最高有機構上看3000元，帶動今日股價強攻漲停價1430元。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台北股市今（27）日在創新紀錄，盤中最高來到32389.58點，其中矽光子概念股、光通訊大廠光聖受惠於財報利多，再加上外資接連按讚、上調目標價，最高有機構上看3000元，帶動今日股價強攻漲停價1430元。

光聖去年12月稅後純益2.57億元、年減1%，單月EPS為3.35元，據公司11、12月自結，合計稅後純益為4.84億元、EPS達6.31元，加上去年前3季EPS已達13.87元，法人估全年獲利有望創新高。

光聖在去年第4季因應歐美節慶需求持續拉貨，也帶動單季營運表現走強，隨著美系CSP客戶資本支出年增動能前景看好，加上馬來西亞資料中心訂單持續需求旺盛，有望推升產品出貨受惠。

法人表示，光聖受惠於美系CSP大廠客戶資本支出持續強勁，第4季獲利有望較上季成長，今年則在矽光（CPO）產品續強，訂單持續挹注營收下，獲利有望持續發酵成長。

展望未來，光聖主管表示，公司近年成功切入光通訊領域，各項產品線持續轉型調整，未來集團仍將加速產品、技術、人力、節能減碳及AI化轉型，將持續深化產業布局，透過企業整併或策略合作，迎接更高的挑戰。

此外，有美系外資出具最新報告指出，光聖約90%營收來自Google，是最直接受惠於Google快速擴張AI基礎建設與資料中心的成長標的，外資預期，光聖2026年營收年增79%、2027年再成長80%；預估淨利將由2025年的新台幣17億元提升至2027年的92億元，每股盈餘有望從2025年22元成長至2027年116元。

也因此美系外資給予光聖「買進」評等，目標價3000元。

