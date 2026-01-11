外資看好光通訊 點名2台廠給予買進評等

▲ 美系外資於最新報告中出具，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] 美系外資於最新「光通訊產業」報告中出具，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計800G及以上光收發器出貨量於2026 至2028年間年複合成長率（CAGR）將達34%，台廠中看好聯亞 、全新等，給予「買進」評等，未來營運展望樂觀。

美系外資指出，將2026年與2027年的AI伺服器隱含AI晶片出貨量分別上調14%、22%。同時，將2027年的ASIC滲透率從原先預估的45%提高至50%。主因人工智慧（AI）基礎設施週期的持續推進，以及晶片平台的多元化發展，且這兩者皆對光收發器的需求產生正面影響。

美系外資將全球光收發器2026年與 2027 年潛在市場分別上調43%與46%，其中800G出貨量從原先的3,600萬顆上調至3,800萬顆，1.6T出貨量從原先的500 萬顆上調至1,400 萬顆。

他們認為，目前持續看好全球需求，並預計800G及以上規格的光收發器出貨量在2026至2028年間將以34%的年複合成長率增長，最終達到9,400萬顆，並進一步推動矽光子的滲透率。

最後美系外資提醒，後續還需持續觀察重點，包含上游供應鏈的限制，如EML電吸收調製雷射器、CW 連續波雷射器等出貨，以及可插拔式封裝轉向NPO近封裝光學，再到CPO共封裝光學等技術轉移。仍是影響光收發器廠商交付能力的關鍵變數。

