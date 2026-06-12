外資終結連6賣轉買 敲進主動ETF、調節電子股
（中央社記者江明晏台北12日電）台股今天大漲逾千點，收在44169點；三大法人同步買超，外資結束連6賣，轉為買超286.9億元，敲進主動式ETF、金控股、航空雙雄，調節友達、力積電、仁寶等電子股。
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台股今天受惠美股科技股帶動，AI族群領軍反攻，早盤漲逾1649點，寫盤中史上第2大漲點，終場漲1019.58點，收在44169.04點，為歷史收盤第11大漲點，週線跌901.9點，呈現收黑。
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台股今天成交值新台幣1兆1176.45億元。三大法人同步買超，合計買超505.69億元。其中，自營商買超89.42億元，投信買超129.37億元，外資及陸資買超286.9億元。
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值得注意的是，外資、自營商結束連6個交易日賣超，轉為買超；投信連11買。
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根據公開資訊內容顯示，外資買超前10大名單中，由主動統一升級50（00403A）居冠領先，外資單日買超逾14萬張，位居第2的是台新新光金，外資買超逾8.5萬張，接續為主動統一台股增長（00981A）、華航、中信金、長榮航、華邦電、聯合再生、永豐金、台企銀。
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外資單日賣超前10名清單中，友達居冠，外資賣超逾2.6萬張，凱基金、力積電分居2、3名，賣超張數分別為2.5萬張、2.2萬張左右，其餘依序為仁寶、華通、遠東新、富邦金、復華富時不動產（00712）、晶技、力成。（編輯：楊凱翔）1150612
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