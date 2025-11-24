外資續提款台積電 金控看AI類股仍為趨勢所趨

儘管市場對美國聯準會12月降息重燃希望，美股也反彈，但台積電持續遭外資提款，今天(24日)外資賣單近1萬9千張，股價持續下探，重返1,400元大關功敗垂成。國內金控認為，以目前來看，AI類股仍為趨勢所趨，對AI產業的基本面看法維持樂觀，應是股價漲多拉回整理。

在降息預期重回下，台北股市24日反彈，但市場態度仍保守，終場漲幅收斂，收26,504點，上漲69點，漲幅0.26%，成交量擴大至新台幣7,130億。台積電股價持續下跌，終場再跌10元，收1,375元，1,400元失土收復無望。

富邦金控24日下午舉行法人說明會。對於近期台股表現，富邦金控總經理韓蔚廷指出，股票漲跌很正常，震盪一下會比較健康，富邦金對於股市操作大方向，不論是股市或債市投資，短期內不會有太大改變；對AI產業的基本面看法也維持樂觀，目前看來應是股價漲多拉回整理。韓蔚廷說：『(原音)AI類股還是趨勢所趨。我們看起來就是AI類股的基本面還是；但是有的時候，基本面跟這個實際操作面大部分時間都是同步的，但是有的時候也不是完全同步，所以就是剛剛所說的這個投資人還是要注意自己的部位，但是我們對於整體AI產業基本面的看法還是樂觀的。』

法說會也公布富邦人壽在海內外股市操作績效。截至9月底，富邦人壽在台股投報率維持24%的水準、國外股票約2成，都超越大盤，股海實現資本利得達1,114億元，未實現仍有700億元。展望後市，富邦人壽表示，將視美國利率與市場走勢動態調整資產配置，持續伺機布局債券，股市方面仍以區間操作AI概念股與產業龍頭，長期投資策略不受2026會計認列改變影響。