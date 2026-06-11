外資續賣358億！ 台股上演千點大逆轉 網笑：沒貨了





台股今（11）日早盤一度暴跌超過1200點，最低下探42006點，逼近42000點整數關卡。不過隨著低接買盤強勢進場，指數終場收在43149點，下跌76點，留下逾千點長下影線，三大法人則是合計賣超124億元。

根據三大法人買賣超統計，今日合計賣超353.91億元，其中外資持續站在賣方，單日賣超357.79億元，為盤面主要賣壓來源；投信則持續扮演護盤要角，買超127.88億元，自營商合計賣超124億元。

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雖然外資仍維持賣超，但相較先前動輒近千億元的提款規模，今日賣超金額明顯縮減，也讓市場開始出現「賣壓鈍化」的討論聲浪。PTT股板網友對於外資動向議論紛紛，不少人發現外資賣超金額低於預期，直呼「誰在賣？」、「賣的變少了」、「外資剩300多億，要開始反轉了嗎」、「小兒賣不動了，反攻號角響起」。也有不少網友認為，今日盤中急跌後的強勢反彈，可能代表市場承接力道相當強勁，「沒貨可以賣了吼，再賣啊」、「小兒沒貨了」、「外資沒力氣賣了」、「不敢賣了喔」、「賣不動了，看來要開始買回」。另一派則認為，單看買賣超數字未必能完整反映盤中操作，有網友分析指出，外資可能是在開盤恐慌殺盤時大舉賣出，隨後又逢低回補，因此最終賣超金額才僅約358億元，「跌1200點時可能大賣，後面又認錯買回來」、「先砍1000億後面補700億」、「今天從底部拉1000點，再看看外資到底在哪裡買」。

此外，投信持續站在買方也獲得不少投資人肯定，「投信我大哥」、「投信也太給力了吧」、「大媽又贏了」、「都被大媽買光了」，認為內資買盤成為支撐台股的重要力量。

整體而言，雖然外資仍延續賣超態勢，但在台股盤中重挫逾1200點後仍能大幅收斂跌勢，顯示市場低檔承接意願不弱。隨著外資賣超規模縮小，加上投信持續加碼，後續是否成為短線止跌甚至反攻訊號，仍是市場關注焦點。

（封面示意圖／AI生成）

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