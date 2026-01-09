外資股息匯出、美元轉強夾擊 新台幣連3黑、收31.595元

外資股息匯出及美元轉強夾擊，新台幣連3黑。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台股隨美國科技股拉回修正，指數高檔震盪走弱，終場小跌逾70點作收；新台幣兌美元匯率則在外資股息匯出、美元轉強與熱錢匯出壓力下續貶，盤中一度下探至31.668元，隨出口商進場拋匯、中央銀行尾盤調節，貶幅收斂，最後收在31.595元，貶值2.5分，匯價連續3個交易日收黑，續創逾8個月新低，成交量放大至25.795億美元。

本週新台幣匯價重貶1.76角或0.56%，週線再度翻黑。

台股今日下跌71.59點，收在30288.96點；三大法人合計賣超98.09億元，其中外資續賣超68.78億元。

匯銀人士指出，外資在新台幣匯市也偏向匯出，且金額不小，不過新台幣貶至31.6元下方後，出口商拋匯意願明顯升高，使匯價在尾盤出現收斂，仍守在31.5元價位。

外資領完台積電近千億元股息後，部分資金匯出對新台幣形成貶值壓力；同時，美國總統川普要求提高國防預算，加上美國最高法院對其關稅政策的裁決即將出爐，引發市場對美國財政擴張及地緣政治風險升溫的憂慮，美元指數午後再度升破99大關，非美貨幣普遍承壓。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數大漲0.26%，日圓重挫0.64%、韓元大貶0.51%、新加坡幣貶值0.21%；相較之下，新台幣僅貶0.08%，走勢相對穩定，人民幣也僅小貶0.02%。

展望後市，匯銀人士認為，短線新台幣仍將受外資動向與美元走勢牽動，但農曆年前出口商有發放獎金等台幣需求，加上央行穩匯操作，預期對新台幣匯價帶來支撐，可使台幣呈現緩貶走勢。

另外，市場聚焦美國週五即將公布的非農就業報告，數據結果將牽動聯準會利率政策預期與美元走向，也將成為影響新台幣短線波動的關鍵變數。

