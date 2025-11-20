外資虛晃一招？新台幣逼近31.3元 下一步回測「這關卡」

新台幣終場收31.295元、貶4.1分，連續八日收黑，下一階段可往挑戰31.5元關卡。資料照



輝達（NVIDIA）財報超出預期，市場傳出美國總統川普可能推遲開徵半導體關稅，美股全面翻紅，台股今（11/20）日大漲逾800點，新台幣匯率卻不同步，儘管部分外資匯入，推升匯價小幅翻揚，但出口商持續進場拋匯，投信也有匯出，午後由紅翻黑，終場收31.295元、貶4.1分，連續八日收黑，總成交值略縮至18.41億美元。

輝達公布最新財報，第3季營收、獲利雙雙超乎預期，激勵美股四大指數反彈、收復近期失土，美元指數更是強升至100價位，而台股今日受到鼓舞，在科技股領軍下，大漲846.24點，創下台股第2大單日漲點，三大法人同步買超。

匯銀人士表示，近期新台幣緊貼台股，外資今日上午偏匯入多，推升匯價微幅走揚，但出口商依舊逢高就拋，投信也有匯出款，加上午後外資轉向，匯價再度翻黑，尾盤收在31.295元，距離31.3元僅一步之遙，由於買賣力道均衡，央行近來則是作壁上觀。

匯銀人士指出，觀察新台幣波動都在窄幅震盪，這週的高低價差約在5分左右，外資在股市雖有買超，匯市卻是匯出居多，出口商態度也逐漸轉為惜售，加上日圓近期走貶，有部分資金移往日圓買盤，也是讓匯價持續翻黑的原因。

匯銀人士認為，輝達的財報超出預期，緩解市場對AI泡沫化疑慮，接著就是關注美國發布的9月非農就業報告，不僅牽動美元指數的方向，也會左右聯準會（Fed）在12月的利率決策，新台幣已經逼近31.3元整數關卡，下一步就會回測31.5元關卡。

根據央行統計，美元指數升0.65%、歐元貶0.54%，亞幣盡墨，日圓領貶、重挫1.23％，星幣貶0.37％、韓元貶0.18％、新台幣貶0.13％，僅人民幣小跌0.09％。

