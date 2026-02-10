外資認錯急忙回補台股？封關前成功衝破「3萬3」，三大法人攜手買超630.14億元

台股日前歷經短線修正，本週以來在封關前「趕進度」衝破33000點，在權值龍頭台積電領軍之下，今日終場大漲668.35點或2.06%，以最高點33072.97點作收再創歷史紀錄，三大法人攜手買超630.14億元。

美股近日回神反彈，台股延續多頭行情，在外資回補與內資追價的推動下，台股順勢攻破33000點整數大關，尤其台積電盤後公告1月營收4012億5500萬元，首度突破4000億元，月增19.8%、年增36.8%，激勵台積電期貨應聲創高，3月合約甚至率新衝上1900元。

廣告 廣告

法人分析，距離封關只剩最後一天，在量能並未失控與急拉長黑的前提下，台股指數不排除再創新高，市場也將聚焦台積電能否進一步挑戰1900元新天價，即便高檔震盪，也是屬於健康消化而非結構轉弱，建議投資人順勢而為。

根據盤後資料顯示，三大法人今日合計買超630.14億元，其中外資買超557.1億元，投信買超44.76億元，自營商買超28.28億元。

觀察台指期淨部位，外資淨空單增加1299口，來到24884口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1000口，轉為64口。

選擇權未平倉量方面，02月W2大量區買權OI落在33000點，賣權最大OI落在31800點；月買權最大OI落在35000點，月賣權最大OI落在27000點。

期貨商分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.5上升至1.71，外資台指期買權淨金額2.58億元，賣權淨金額0.35億元，整體選擇權籌碼面偏多。



更多風傳媒報導

