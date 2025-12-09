外資買台股買到手軟！總市值暴增6198億 它卻被倒貨逾9萬張
財經中心／余國棟報導
外資總持有股票市值為42兆8,903.62億元新台幣，占全體上市股票市值的47.10%，較11月28日的42兆2,705.57億元新台幣，增加6,198.05億元。上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：台新新光金，另賣超力積電9.18萬張最多。
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/1~114/12/5）外資在集中市場總買進金額為8,501.14億元，總賣出金額為7,974.49億元，買超為526.65億元，另統計自114年年初至12月5日止，外資總買進金額為32兆7,098.08億元，總賣出金額為33兆1,964.01億元，累計賣超為4,865.93億元。
就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：台新新光金：買進291,308千股，賣出91,790千股，買超199,518千股。第二名：聯電：買進206,615千股，賣出57,920千股，買超148,695千股。第三名：群創：買進216,752千股，賣出112,910千股，買超103,842千股。
上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：力積電：買進162,911千股，賣出254,759千股，賣超91,848千股。第二名：華航：買進23,386千股，賣出99,104千股，賣超75,718千股。第三名：旺宏：買進93,380千股，賣出142,872千股，賣超49,492千股。
