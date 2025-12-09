外資買台股買到手軟！總市值暴增6198億 它卻被倒貨逾9萬張

財經中心／余國棟報導

上週外資在集中市場買超526.65億元，買超台新新光金19.95萬張最多，另賣超力積電9.18萬張最多。（示意圖／PIXABAY）

外資總持有股票市值為42兆8,903.62億元新台幣，占全體上市股票市值的47.10%，較11月28日的42兆2,705.57億元新台幣，增加6,198.05億元。上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：台新新光金，另賣超力積電9.18萬張最多。

根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/1~114/12/5）外資在集中市場總買進金額為8,501.14億元，總賣出金額為7,974.49億元，買超為526.65億元，另統計自114年年初至12月5日止，外資總買進金額為32兆7,098.08億元，總賣出金額為33兆1,964.01億元，累計賣超為4,865.93億元。

廣告 廣告

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：台新新光金：買進291,308千股，賣出91,790千股，買超199,518千股。第二名：聯電：買進206,615千股，賣出57,920千股，買超148,695千股。第三名：群創：買進216,752千股，賣出112,910千股，買超103,842千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：力積電：買進162,911千股，賣出254,759千股，賣超91,848千股。第二名：華航：買進23,386千股，賣出99,104千股，賣超75,718千股。第三名：旺宏：買進93,380千股，賣出142,872千股，賣超49,492千股。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／美股謹慎回檔、Fed會議前市場步步為營 亞股氣氛穩健

台股盤前／Fed會議登場在即！費半逆勢走揚 台股開盤拼紅盤延續多頭

盤後籌碼／外資大買140億！台股飆漲322點 買超前五3檔金融入列

AI獲利狂噴七季 首檔打包AI供應鏈就屬它！

