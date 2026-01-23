外資買超232億元連2買 敲進面板股、聯電

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台股今天盤中、收盤指數續創新高，外資買超新台幣232.08億元，連2買，投信則是連21賣台股，累計超過1198億元，外資今天敲進群創、聯電、友達、聯發科等，調節力積電、南亞科、鴻海、台積電等。外資今年以來減碼台積電累計達12.15萬張。

台股今天放量震盪，盤中首次攻上32000點，觸歷史新高32042.44點，收盤續創高點，終場上漲215.43點，收在31961.51點，成交值7944.34億元。

三大法人今天合計買超271.49億元，其中自營商買超46.87億元，投信賣超7.46億元，外資及陸資買超232.08億元。根據統計，投信已連21個交易日賣超，累計超過1198億元，外資則是連2買。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少1150口至2249口，其中外資淨空單減少1627口至2萬2666口。

觀察外資今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，群創、聯電、元大高股息ETF、燿華、友達、瑞軒、可寧衛、台玻、南亞、中鋼、國泰永續高股息ETF、欣興、啟碁、台塑、一詮等，成為外資買超超過萬張的股票，其中加碼群創近9.59萬張位居第1。外資今天加碼聯發科9517張，連4買。

另一方面，外資今天減碼力積電近5.11萬張排名第1，調節英業達、仁寶、南亞科、晶豪科、長榮航、緯創、強茂、鴻海、主動元大AI新經濟ETF、陽明等，均超過萬張。

外資今天減碼台積電4918張，連5賣，根據統計，除了1月16日買超外，外資今年以來均調節台積電，累計賣超達12.15萬張。

摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪分析，投信連賣台股或許與近期資金轉移有關，部分投資人贖回高股息ETF成分股，資金轉進至強勢電子股、或市值型和主動型ETF等，由於高股息ETF在台灣資金規模較大，換股過程中使得投信賣壓相對加重，但未造成台股大跌。

林漢偉指出，投信連賣對個股波動較大，但對加權指數影響不大。

林漢偉建議，觀察外資在台股布局，需搭配國際股市走向、外資在期貨市場空單，以及匯率動向等整體評估。

展望台股後市，林漢偉指出，下週是美股超級財報週，雲端服務巨頭包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Meta等將公布財報，市場關注今年資本支出預估，牽動整體人工智慧（AI）基礎建設發展，攸關AI產業景氣動向，下週也有台灣記憶體廠商法人說明會，牽動台股資金熱度。

林漢偉表示，下週美國聯邦準備理事會（Fed）將舉行利率決策會議，若國際股市持穩，台股下週有機會維持「驚驚漲」的緩步墊高格局，但須留意量能表現。（編輯：張均懋）1150123