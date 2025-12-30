外資買超44億連3買 連2天敲進群創逾11萬張

（中央社記者何秀玲台北30日電）台股今天跌103.76點，收在28707.13點，成交值新台幣4588.52億元。三大法人合計買超26.79億元，其中外資已連3個交易日買超；群創連2日為外資買超第一名，29日買超2萬9219張，今天再擴大至8萬3153張，合計超過11萬張。

觀察三大法人表現，自營商買超22.1億元，投信賣超40.03億元，外資及陸資買超44.72億元。

根據台灣證券交易所資料，外資買超前5名中，群創居冠為8萬3153張，其次為華邦電為8萬750張，其餘依序為元大金、力積電、主動復華未來50（00991A）。

廣告 廣告

外資賣超前5名中，友達3萬2874張居冠，其次為宏碁2萬1449張，其餘依序為群益優選非投等債（00953B）、主動元大AI新經濟（00990A）、亞泥。

千金股方面，股王信驊今天再創新天價，最高衝上7715元，終場收7550元，上漲450元。另外，今天台股終場收盤再重返27檔千金股，勤誠開盤為981元，終場收1000元，再次擠進千元俱樂部。

萬寶執行長王榮旭向中央社記者表示，美股因封關前夕出現獲利賣壓，加上今天中共軍演，使台股出現高檔震盪，但賣壓不重，非重大利空，而台積電扮演穩盤角色，因2026年1月15日將舉辦法說會，市場對法說會樂觀看待，但因台積電尾盤出現賣單調節，若扣掉最後一盤，指數應可收回平盤。

他說，明天是2025年最後一天封關日，預估台股會跟今天一樣，為高檔震盪整理，外資放年假到2026年1月才會回來，因此下週後行情才會較明朗，1月6日將舉辦全球最大規模的美國消費性電子展（CES），將不脫AI相關題材。

他表示，今天櫃買指數已連續拉出7根紅棒，展現強勁走勢；他認為，1月個股行情方面，小型股還是優於大型股，若台積電與輝達同步走強，台股仍有機會挑戰3萬點大關。（編輯：楊凱翔）1141230