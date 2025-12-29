外資買超92億元連2買 加碼群創2.9萬張排第1

（中央社記者曾仁凱台北29日電）台積電今天終場股價上漲新台幣20元、收1530元，創歷史新天價，率領台股攻高，集中市場指數盤中最高衝上28841.64點；終場上漲254.87點，收在28810.89點，盤中與收盤指數雙創歷史新高。根據台灣證券交易所統計，今天三大法人合計買超148.02億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超92.71億元，為連續第2個交易日站在買方，自營商今天也加碼68.18億元，僅投信賣超12.87億元。

個股方面，外資今天買超前3名依序為群創2萬9219張、元大台灣50（0050）2萬8813張、群益台灣精選高息（00919）2萬6779張。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名依序為華新5萬5750張、友達3萬3404張、力積電2萬99張。

第一金投顧研究部專業副總經理留政鈺分析，近日因外資休假，台股成交量縮，但指數創高，主要動能來自本土資金，最近有多檔ETF進場。他認為台股技術面仍偏多，創高之後，短壓先看29000點關卡。

留政鈺預告，接下來台股觀察重點包括1月6日即將登場的美國消費性電子展（CES），將揭露2026年科技業最新趨勢與走向；另外美國總統川普先前提到，預計耶誕節前後或1月初公布下任聯準會（Fed）主席人選，同樣為市場矚目焦點。（編輯：楊凱翔）1141229