「外資買、內資賣」散戶免驚 法人咸認短線震盪、長線看多
〔記者張慧雯／台北報導〕受美股回檔影響，台股上週五爆量拉回，且呈現「外資買、內資賣」局面，不少散戶心驚驚，頻問「過年前是不是應該先賣股」；法人咸認，目前來看台股週線依舊連6紅，由於全球地緣政治風險仍存且時間接近農曆春節，市場可能有變現的資金面需求，這些都可能造成短期波動走勢，但長線依舊看好。
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股近來出現漲多正乖離拉回，連兩日單日成交金額皆突破9000億元大關，不過整體而言，台股技術面仍強勢，指數維持在10日均線之上；後續仍需留意台股季乖離率達超過一成、年線乖離率更達三成，同時，美股超級財報週即將登場，重點龍頭企業包括AMD、Google、高通、亞馬遜等，其展望將持續牽動台股供應鏈的投資情緒，但從產業面來看，對台股仍相對有利。
針對傳出美國擬對記憶體課徵100%關稅消息，野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德分析，記憶體關稅議題更偏向戰略訊號，美國將「先進製程與記憶體」視為國安級核心產業，希望將供應鏈向本土集中；他認為，以市場面觀察，短期實際影響有限，反倒凸顯記憶體與AI相關族群的長線需求強勁，在AI浪潮與先進製程推進的雙重利多下，台灣半導體產業長期展望維持樂觀，投資人可透過主動式ETF參與這波長線投資機會。
元大投顧也說，台股整個波段漲幅過大，適時降溫整理，其實亦有利於籌碼沉澱，未嘗不是一件好事，惟台積電權重不斷創高，近期黑棒頻頻，還是不可過於太過大意。
