外資賣超不止！新台幣三日貶3.24角 收31.526元續探七個半月新低

新台幣匯率盤中貶幅1.1角，尾盤上演拉鋸戰，終場收31.526元、貶5.1分。廖瑞祥攝



美國最新出爐的就業數據喜憂參半、雜訊偏高，拖累美股表現，台股開高走低，連帶讓新台幣匯率今（12/17）日以31.5元開出，外資持續匯出，盤中一度往31.6字頭回測，貶幅來到1.1角，出口商雖有進場拋匯，逐漸偏惜售，央行連續三日的調節力道增強，尾盤上演拉鋸戰，終場收31.526元、貶5.1分，續創七個半月新低，總成交值26.585億美元。

根據美國勞工統計局統計，11月非農就業人數增6.4萬人，數據優於預期，也扭轉10月就業機會大減逾10萬人的疲弱狀況，不過，11月失業率也上升至4.6%，不僅高於預測的4.5%，也創下4年來新高，使得投資人態度轉趨審慎。美股三大指數收黑，美元指數反彈至98.5附近，10年期美債殖利率來到4.182%。

匯銀人士指出，美股持續走弱，台股早盤一度大漲200點，但午後外資明顯轉向，新台幣匯率以貶值2.5分、31.5元開出，出口商有部分拋補，但午後外資匯出力道強勁，匯價最低觸及31.585元、貶幅達1.1角，央行出手調節，收盤價為31.526元，續創七個半月新低。

匯銀人士表示，台股今日受到台指期結算影響，大盤指數震盪收黑，外資連續三日在台股賣超，合計新台幣匯率也跌3.24角，不過，收盤落在31.5元，將會是很大的支撐點，觀察台指期已止跌回穩，若台股後續能夠反攻2萬8000點，匯價可望持穩。後續仍要關注對等關稅結果，以及美國總統川普是否在耶誕節前夕公布聯準會（Fed）主席人選，都會帶來影響。

根據央行統計，美元指數漲0.40%、歐元跌0.34%，亞幣全面翻黑，日圓帶頭貶值0.40%，韓元跌0.23%、星幣跌0.21%，新台幣貶0.16%，人民幣則小貶0.04%。

