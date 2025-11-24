外資賣超台股299億 續減碼台積電和鴻海

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）MSCI權重今天收盤生效，台股盤勢爆量震盪，外資今天賣超新台幣299億元，大舉加碼華邦電、玉山金、南亞科等，調節力積電、富邦金、友達、台積電、鴻海等，外資連2賣台積電、對鴻海連3賣。投信今天大舉加碼富邦金，與外資土洋對作。

加權指數今天走勢震盪，終場上漲69.3點，收26504.24點，指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重今天收盤生效，台股尾盤最後一筆爆出新台幣2855.66億元賣壓，終場成交值放大至新台幣7130.13億元，是今年以來單日最大量。

三大法人今天合計賣超291.37億元，其中自營商買超15.15億元，投信賣超6.96億元，外資及陸資賣超299.56億元，相較於21日外資單日賣超達915.36億元、創史上第4大賣超金額，外資今天賣超規模相對縮小。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少932口至6029口，其中外資淨空單減少2022口至3萬1186口。

觀察外資買超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天加碼華邦電達4.34萬張、位居個股第1，敲進玉山金、南亞科、復華富時不動產ETF各超過2萬張，買超中信金、萬海、三商壽、聯電、陽明、台企銀、合庫金、大聯大、國泰金等，均超過萬張。

相較之下，外資今天調節力積電達3.2萬張位居第1，減碼富邦金、元大台灣50 ETF、友達各超過2萬張，賣超台積電、旺宏、華航、鴻海、元大台灣50反1、彰銀、仁寶、京元電等，各超過萬張。

其中外資賣超台積電1.89萬張，連續2個交易日調節；外資賣超鴻海1.42萬張，連3賣。

投信今天則大舉加碼富邦金4.26萬張、買超彰銀1.24萬張，與外資土洋對作。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪分析，上週五台股對AI產業泡沫化疑慮反應過度，儘管市場對美國聯邦準備理事會（Fed）12月利率動向看法不一，不過短期資金面不會有太大影響。

展望台股後市，黃文清表示，若台股能站穩季線以上，仍有機會反彈走勢。觀察外資動向，他表示，外資賣超趨勢未加速，留意回補訊號浮現。（編輯：潘羿菁）1141124