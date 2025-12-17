外資賣超台股323億 本週連3賣合計減碼1408億

（中央社記者曾仁凱台北17日電）科技權值股休兵，台股今天開高走低，終場集中市場指數小跌11.49點，收在27525.17點，成交值新台幣5078.62億元。根據證交所統計，今天三大法人合計賣超236.87億元。

觀察三大法人籌碼動向，呈現土洋對作。外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超323.47億元，為連續第3天減碼，本週3天合計共賣超1408億元。投信與自營商今天站在買方，分別買超7.55億元和79.05億元。

廣告 廣告

個股方面，外資今天賣超前3名為群創3萬6591張，廣達3萬6038張，和大成鋼2萬3866張。另外資今天賣超鴻海2萬263張排第4。

買超榜方面，外資今天買超前3名為群益台灣精選高息ETF（00919）10萬6658張，聯電7萬2998張，和第一金3萬8809張。

國泰證期顧問處協理蔡明翰預測台股短線面臨修正壓力，但下跌空間不大，維持震盪整理格局。他觀察與台股連動性較高的美國那斯達克（NASDAQ）指數，今年以來幾次回到大約季線附近，又會回升反彈。

這幾天NASDAQ指數已經回測季線，台股16日盤中也一度回到接近季線附近，他看好台股近期有機會止跌回穩，至於反彈，要觀察美國科技股何時翻揚。

另外本週外資接連大賣台股，蔡明翰建議投資人不用太過擔心，因為外資都是看著美股在操作，近期因美股科技股回檔，台股受到牽連，接下來同樣靜待美國科技類股回神。（編輯：楊凱翔）1141217