外資賣超 11月外匯存底 失守6000億美元

外資11月大舉賣超110億美元，新台幣匯率波動下，央行坦言進場拋匯阻貶；央行5日公布我國11月外匯存底為5997.91億美元，較上月底減少4.06億美元，不僅金額連續兩個月減少，也失守6000億美元關卡。

央行外匯局長蔡烱民坦言，央行為維持外匯穩定，有進場調節、拋匯阻貶；他進一步解釋，影響11月外匯存底變動有三大因素，首先，11月為傳統孳息大月，有投資運用收益；其次，主要貨幣兌美元指數走揚，兩者相互抵銷；新台幣持續走弱，台股由紅翻黑，外資賣超金額達110億美元，央行進場賣匯、穩定匯率，使得外匯存底持續減少。

蔡烱民進一步指出，外資11月股市賣超，連同本金、股利、盈餘等，總計匯出金額達110億美元，創近8個月最高，坦言部分交易日供需有「失衡」狀態，央行因而進場調節。

根據央行統計，11月美元指數下跌0.35％，其他非美貨幣互有漲跌，歐元升0.16％、英鎊升0.67％、人民幣升0.57％，亞幣部分，日圓貶1.42％，新台幣成最弱亞幣、大貶1.98％。

美國總統川普日前受訪透露，暗示提名國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）接任聯邦準備理事會（Fed）主席，媒體關切新任人選對新台幣匯率未來走勢影響；蔡烱民認為，哈塞特立場偏鴿派，而聯準會的利率決策對金融市場影響很大，不僅影響資金移動，也會影響新台幣匯率走勢等，但聯準會主席仍得依據美國經濟數據進行決策，與川普友好會喪失「獨立性」，他認為是市場過度解讀。