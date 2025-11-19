外資賣超256億元 元大台灣50遭砍5萬張排第1

（中央社記者曾仁凱台北19日電）輝達（NVIDIA）美國時間19日盤後即將公布財報，市場靜待結果。台股今天下跌176點，收在26580.12點。三大法人合計賣超新台幣326.52億元，其中外資及陸資賣超256.89億元，減碼元大台灣50（0050）5萬61張最多。

台股今天震盪整理，終場台積電失守1400元關卡，集中市場指數下跌176點，收在26580.12點，成交值4951.98億元。

根據證交所統計，三大法人合計賣超326.52億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超256.89億元，連2賣；自營商也減碼80.68億元，僅投信站在買方，買超11.05億元。

廣告 廣告

外資賣超前3名為元大台灣505萬61張，富邦金3萬9699張，和群益台灣精選高息（00919）3萬1992張。

買超榜方面，外資買超前3名為中信金1萬6866張，光寶科1萬6300張，和日月光投控1萬4642張。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，台股漲多後回檔，進入橫向區間整理，相較於美國道瓊指數或那斯達克（NASDAQ）指數都已跌破季線，台股距離季線還有約200點，這波整理可能還是要碰到季線甚至跌破，否則反彈幅度受限。

蔡明翰認為，台股先前衝上28000點，主要是靠AI+美國降息兩大利多支撐；現在AI動能還是非常強，大家不用過度糾結，但美國聯準會12月降息機率下滑，1個支柱鬆動，撐不住歷史高點。接下來觀察重點要回到美國降息動態，台股要重新上攻，得靠降息帶動資金行情。（編輯：楊蘭軒）1141119