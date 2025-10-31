外資賣超283.96億元 台積電土洋法人對作

（中央社記者張建中台北31日電）台股今天震盪下跌54.18點，收在28233.35點，成交值新台幣5581.89億元。外資賣超283.96億元，賣超台積電7726張，不過自營商和投信同步買超台積電，呈現土洋法人對作局面。

台積電今天股價走勢震盪，盤中一度攀高至1525元，再創新天價；不過尾盤賣壓湧現，終場最後一筆逾1.4萬張賣單摜壓20元，台積電由紅翻黑，收在1500元，下跌5元，連帶影響大盤翻黑。

外資及陸資今天賣超283.96億元，自營商買超74.81億元，投信賣超31.1億元；三大法人合計賣超240.25億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超友達最多，達5萬3543張。其餘賣超前10名有力積電、復華富時不動產、中鋼、元大滬深300正2、台泥、精成科、彰銀、合庫金及旺宏。

外資賣超台積電7726張，不過，自營商買超台積電3058張，投信買超292張，呈現土洋法人對作局面。

外資買超前10名有聯電、元大高股息、三商壽、日月光投控、國巨、南亞科、中工、台新新光金、神達及欣興。（編輯：張良知）1141031