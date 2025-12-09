外資賣超58.88億元 終止台積電連5買

（中央社記者何秀玲台北9日電）台股今天下跌121.18點，收在28182.6點，成交值新台幣5092.71億元。三大法人今天合計賣超44.07億元，外資終止連5買轉賣，調節緯創逾1.6萬張居冠，鴻海也遭賣超逾9000張；外資也終止權王台積電連5買，轉賣5417張。

觀察三大法人表現，自營商買超21.21億元，投信賣超6.4億元，外資及陸資賣超58.88億元。

根據台灣證券交易所資料，外資賣超前5名中，第1名為賣超緯創1萬6556張、第2名華航1萬5644張，其餘依序為台塑、友達、陽明；鴻海為外資賣超第7名，調節張數為9275張。

外資買超前5名中，買超榜首為力積電5萬570張，第2名為旺宏3萬4206張，其餘依序為台新新光金、凱基金、台玻。

萬寶投顧執行長王榮旭向中央社記者表示，市場普遍預期聯準會（FED）主席鮑爾在本週會後談話將可能偏向鷹派，以中和外界對降息循環的過度期待，公布完利率政策後，台股應會引發短線震盪。

他說，在降息前，外資不會有太多動作，加上將過耶誕假期，12月外資整體買盤應多採觀望態度，也讓年底資金行情轉向櫃買市場等中小型個股。

他表示，12月無財報干擾，資金多圍繞「明年具想像空間」類股布局，包括AI、記憶體等，其中AI題材仍是市場主軸，相關供應鏈需求仍具動能；而大型權值股如鴻海、緯創、廣達、緯穎較需外資買盤，但因外資現在偏觀望，股價暫時無法反映利多。（編輯：張良知）1141209