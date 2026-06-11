外資賣超7.3萬張！力積電「8天跌30%」今止跌持平

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

力積電遭外資大舉調節7萬3783張，股價跌停作收，8個交易日累計跌幅達30.35%。（圖／翻攝自pexels）





台股昨（10）日重挫1478.90點，創下史上第6大跌點，不少個股也遭到拋售。其中，力積電（6770）遭外資大舉賣出7萬3783張，位居外資賣超第二名，股價更跌停收在64.4元。不過，力積電今（11）日股價止跌，終場以64.4元平盤作收。

外資賣超榜出爐

根據證交所統計，外資賣超前三名個股分別為凱基金（2883）9萬2624張、力積電（6770）7萬3783張及台新新光金（2887）2萬7334張，其餘進入賣超前十名的個股還包括富邦金、遠東新、台塑、鴻海、台積電、京元電子及正新。

力積電跌勢暫歇

在法人與散戶連日賣出下，力積電股價自94.5元一路下探至64.4元，短短8個交易日累計跌幅達30.35%。雖然昨（10）日以跌停價作收，但今（11）日股價未再走跌，終場以64.4元平盤作收。

廣告 廣告

投資有風險 請小心謹慎

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

金管會研議調高注意股門檻 縮短處置股「關禁閉」時間

台股盤中「大跌600點」錢該往哪去 專家解答3大類個股

台積電現在適合買進嗎？外媒曝「布局時間表」：理由非常充分

