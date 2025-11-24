外資起肖砸915億！台股被打趴 今靠兩大訊號暫回魂

上週五外資狂撤915億元、大盤跌了近千點，台股今驚魂未定，雖靠Fed放鴿＋H200鬆綁傳聞強彈，但台積電、鴻海雙雙走弱，權值股拖累大盤漲勢。圖／鏡週刊

上週五真的恐怖到爆，外資狂撤、狂倒、狂賣915.99億元，台股直接被打到跪下，台指期一度千點急殺，感覺下一秒就要跟美國科技股一起上演「資金大逃殺」戲碼。迫使今（24）日一早股民個個神經緊繃，幾乎是用防空襲警報模式在看盤。

兩個關鍵救援訊號同時出現，讓美股、台股稍稍回魂，一是NY Fed總裁JohnWilliams突然放鴿。二為有消息傳出Nvidia對中國H200出口可能鬆綁。瞬間替腳軟的台股打了支強心針。台股早盤強彈300多點，但終場漲勢收斂，收在2萬6504點，只小漲69.3點，算是「有驚無險」，只是多空交戰下，爆出七千多億天量，投資人對於市場看法分歧。

廣告

NY Fed總裁John Williams在聯準會地位是「鐵帽子王」，永遠的票委，地位比其他巡迴總裁更重，他平時極少放話，但一講話市場就會乖乖聽。他這次直接暗示聯邦利率有下降空間，華爾街立刻解讀成12月降息機率上升，恐慌情緒瞬間好轉，美股三大指數翻紅，費半也從殺盤轉強彈。

市場同時傳出美國政府正在初步討論「放寬H200對中國銷售限制」。這消息讓費半由黑翻紅，但對台股的激勵其實有限，台積電（2330）跌10元收1375元，尾盤下殺出3萬9326張巨量，顯示賣壓沉重。鴻海（2317）跌5元收220元，兩大權值股直接拉走台股約百點。



