外資連十賣！新台幣盤中直摜31.1元 創5月初以來新低價

隨著美國政府結束史上最長的停擺，投資人關切久未發布的經濟數據，尤其是就業報告，台股平盤震盪，新台幣匯率持續走弱，外資持續雙向操作、偏匯出，早盤直接摜破31.1元，出口商則進場拋匯，讓匯價由黑翻紅，不過，央行尾盤進場調節，終場收31.081元、小貶1.2分，連續三日收黑，續創5月初以來收盤新低價，總成交值為16.5億美元。

美國總統川普簽署臨時支出法案，結束史上最久的43天政府關門，提振股市信心，美股三大指數翻紅，美元持續在99.5價位盤整，但投資人緊盯將密集公布的經濟數據，恐將會調整市場對景氣的預期，以及對美國聯準會（Fed）的降息機率，尤其是就業報告。

匯銀人士表示，受到美科技股回檔，台股震盪小跌，連帶讓新台幣匯價波動，外資連續十日賣超，雙向操作偏匯出，開盤半小時後，隨即摜破31.1元，出口商近期積極拋匯，今日的量能更明顯，在買賣力道拉扯下，匯價一度彈升至31.055元，央行尾盤再度進場調節，收盤價續寫半年來的新低價。

匯銀人士指出，受到美國政府停擺影響，匯市交投冷清，現在結束之後，勞工統計局將發布最新數據，特別是非農就業報告和通膨，市場憂心10月未曾進行資料蒐集工作，恐怕出現難產或是跳過不予以蒐集，這段「空窗期」恐對經濟觀測帶來影響，甚至連動到Fed決策，美元近來逐漸回落，新台幣短期內走貶，但長期仍是緩升格局。

根據央行統計，美元指數跌0.19%、歐元漲0.24%，亞幣漲跌互見，人民幣升0.29%、星幣升0.22%、韓元漲0.15%，日圓和新台幣雙雙下滑，前者小跌0.06%、後者跌0.04%。

