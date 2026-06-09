外資連四拋！新台幣貶破31.6元大關 爆史上第二大成交量

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外資連四賣，新台幣收31.618元，拉出連四黑，單日總成交值飆出47.46億美元，創下史上第二大成交量。廖瑞祥攝



美股回穩、收復失地，激勵台股開高反攻，重新站穩4萬4大關，然而，外資再提款逾900億元，使得新台幣匯率早盤貶破31.6字頭，最低觸及31.664元、貶幅逾8分，出口商連日進場拋匯，投信也有資金匯入，不過，熱錢的力道強勁，最後央行進場拉尾盤，終場收31.618元、貶3.8分，拉出連四黑，單日總成交值飆出47.46億美元，創下史上第二大成交量。

根據外媒報導，Google近來下單英特爾代工生產300多萬顆張量處理器（TPU），而被輝達創辦人黃仁勳點名為下一個兆元企業、邁威爾科技（MRVL）也納入標普500指數，在晶片股帶動下，美股三大指數走揚。與此同時，伊朗和以色列宣布停止相互攻擊，國際油價從高點回落，讓市場鬆一口氣，卻也讓美元指數回到99價位。

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台股昨日雖然爆出股災，受到美股帶動，今日開高反攻逾1,200點，4萬4關卡失而復得，只是三大法人當中，僅投信買超台股。匯銀人士表示，外資已經連四賣，新台幣匯率開盤半小時後，再度摜破31.6元大關，盤中貶幅8.4分，最低觸及31.664元，續創半個月以來的波段低點。

匯銀人士指出，近期匯價持續下探，出口商買盤出籠，加上投信也有進場，匯價一度出現拉鋸，然而，熱錢力道過猛，央行不得不在尾盤出手，勉強收在31.618元，但連續四天收黑，累計貶值1.78角，總成交值更是爆出47.46億美元的巨量，是繼2008年3月24日以來，史上第二大成交量。

匯銀人士分析，國際美元走弱，新台幣一早開盤有些微反映，只是外資連續兩日匯出新台幣逾1,800億元，匯價偏貶方向不變，只能看熱錢何時回心轉意，否則距離31.7元整數關卡僅一步之遙。另外，歐洲央行本週將召開利率政策會議，投資人預測升息機率極高，而美國也要公布5月的消費者物價指數（CPI），一旦升溫，恐強化市場對聯準會（Fed）鷹派立場的預期。

根據央行統計，美元指數下滑0.16%、歐元反彈0.19%，主要亞幣走揚，韓元強勢反彈、大升0.76%，星幣漲0.27%、人民幣也漲0.18%，日圓微幅上升0.02%，只有新台幣貶值0.12%。

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