外資連日提款千億！新台幣盤中失守31.5元 創7個半月新低

AI題材過熱疑慮未解，美股全面收跌，台股今（12/16）日續跌逾300點，外資連續兩日賣超逾千億元，新台幣匯率一早開盤就摜破31.4字頭，在熱錢大舉出走，午後外資全面匯出，盤中再貶至31.5元關卡，跌幅1.7角，隨後出口商進場拋匯，央行也趕在尾盤調節，終場收31.475元、貶值9.5分，創下7個半月新低，淪為最弱亞幣，總成交值更爆出29.57億美元。

投資人對AI泡沫疑雲揮之不去，美國政府將公布多項關鍵經濟數據，包括延遲發布的非農就業報告、消費者物價指數（CPI）等，以及初次請領失業救濟金人數等，將成為聯準會（Fed）降息的重要依據，不過，美股四大指數盡墨，美元指數在98.2附近震盪。

匯銀人士表示，台股今天下跌330.28點，收在27536.66點，三大法人合計賣超710.82億元，其中外資就賣超595.01億元，若加計昨日金額489.95億元，合計連續兩天已經破千億元。新台幣匯率一早以持平開出，在外資全面匯出下，匯價一口氣灌破31.4、31.5元兩道關卡，盤中貶幅來到1.7角，最低觸及31.55元。

匯銀人士指出，出口商連續兩天進場出脫美元，只是每日都有一定的限額，對升幅影響有限，央行則是緊盯盤勢，上午先觀察外資動向，多在尾盤進場調節，收盤價為31.475元，勉強穩住31.4字頭，也創下5月2日、近7個半月來新低點。

匯銀人士分析，新台幣在短短兩天就下跌2.73角，觀察2024年底的收盤價在32元附近，倘若投資人對AI的質疑短期內無法消退，本週陸續公布的經濟數據，與市場預期並無太大的落差，不排除進一步回落至31.6元，甚至回測至去年底的收盤價。

根據央行統計，美元指數貶0.18%、歐元升0.20%，亞幣漲跌互見，日圓升0.25%、人民幣升0.12％；而新台幣貶0.3%、韓元跌0.15%，僅星幣持平。

