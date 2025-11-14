外資連日提款！新台幣貶破31.1元 周線吞下連二黑

新台幣兌美元匯率收31.15元、貶6.9分，拉出連四黑，周線也拉出連二黑。廖瑞祥攝



美國科技股下挫，引發投資人擔憂股價過高，又市場對降息預期大減，美股全面收黑，台股開低重挫，新台幣匯率今（11/14）日一早開盤直接摜破31.1元，在外資連日匯出，匯價逼近31.2元字頭，出口商賣壓再出籠，盤中震盪幅度1角，經過土洋對戰後，央行順勢在尾盤調節，收31.15元、貶6.9分，拉出連四黑，站穩31字頭；累計本週貶值1.05角，周線也收下連二黑。

儘管美國政府重啟，但10月份消費者物價指數和非農就業報告恐難完整補回，投資人憂心聯準會（Fed）決策受限，加上部分官員對12月降息踩剎車，市場悲觀氣氛濃厚，又擔憂AI科技股是否高估，美股殺聲隆隆，台股也下挫逾500點，外資更賣超600多億元。

匯銀人士表示，新台幣匯價近來跟隨台股波動，今日一開盤隨即貶破31.1元，在外資連續11天賣超台股，匯價一路貶向31.2元整數關卡，出口商見到理想價格，連續兩日大舉拋匯，在雙方拉鋸下，外資仍占上風，央行僅在尾盤進行調節，匯價收在31.15元，續創5月初、半年來新低價，總成交值放大至20.945億美元。

匯銀人士指出，美元指數在99價位盤整，亞幣也呈現易貶難升，外資已連續11日賣超，今日金額來到新台幣600億元，使得匯價持續走弱，貶破31.1元並不意外，而出口商期待更低的價格，拋匯力道也將逐漸減弱，下週有機會突破31.2元，逐漸回測31.5元。

根據央行統計，美元指數小跌0.06%、歐元漲0.18%，亞幣互有漲跌，韓元升0.45%、日圓小升0.02%，而新台幣貶幅最大、跌0.22%，人民幣和星幣分別小貶0.04%、0.05%。

