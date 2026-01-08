外資連賣壓力再現！砍鴻海、友達最狠 另外這3檔也遭殃

財經中心／余國棟報導

台股（8）日雖在外資續站賣方影響下，加權指數小幅下跌74點，收在30,360點附近，三大法人合計賣超116億元，其中外資單日賣超約6億元。（示意圖／PIXABAY）

雖然激情過後，短線震盪恐將加劇，不過，在護國神山「台積電」持穩上漲，搭配AI記憶體等持續展現強勢上漲的企圖心不變。台股（8）日雖在外資續站賣方影響下，加權指數小幅下跌74點，收在30,360點附近，三大法人合計賣超116億元，其中外資單日賣超約6億元。回顧美股表現，金融與能源類股同步走弱，道瓊指數大跌466點，雖然輝達小漲1.01%，但晶片族群整體獲利了結，費半指數反而下跌0.99%，科技股漲跌互見，也讓台股今日追價意願明顯降溫。

從外資賣超個股來看，賣超第一名為友達，外資賣超約8.5萬張，股價收在15.65元，下跌1.05元，跌幅達6.29%。面板族群近期反彈後遇到壓力，加上市場擔心報價續航力，外資選擇逢高調節。第二名為鴻海，外資賣超約3.4萬張，股價收229.5元，下跌9元，跌幅3.77%，在AI題材短線漲多後，市場轉向獲利了結。第三名為可寧衛，賣超約3.3萬張，股價收35.5元，逆勢小漲0.6元、漲幅1.72%，屬於籌碼調節但股價仍有撐。第四名為中鋼，賣超約2.36萬張，股價收19.15元，下跌0.3元、跌幅1.54%，鋼鐵族群受需求復甦速度不如預期影響，外資態度偏保守。第五名則是緯創，賣超約1.7萬張，股價收151元，下跌7.5元，跌幅4.73%，AI伺服器族群短線波動加劇，成為調節重心之一。

至於外資買超方面，聯電居買超榜首，外資買超約5.9萬張，股價收52.8元，小跌1.3元、跌幅2.4%。市場解讀，成熟製程在景氣循環下具防禦性，成為資金避風港。第二名南亞，買超約4.9萬張，股價收67元，上漲2.3元、漲幅3.55%，塑化族群因原料價格題材與低基期吸引買盤。第三名華邦電，買超約4.3萬張，股價收108.5元，上漲2元、漲幅1.88%，記憶體族群外資持續加碼。第四名世界先進，買超約2.25萬張，股價收109元，大漲5.5元、漲幅5.31%，屬於漲幅較突出的個股，顯示成熟製程需求仍具想像空間。第五名群創，買超約2萬張，但股價收20.75元，重挫1.4元、跌幅6.32%，處置期間短線賣壓仍重，外資布局與市場情緒出現落差。

倫元投顧陳學進分析師認為，隨著AI與高效能運算(HPC)需求持續升溫帶動，預估今年上市櫃公司整體獲利仍可望續維持約20%強勢成長態勢不變，其中，科技類股的獲利動能持續加速，非科技產業的下修趨勢則已明顯趨緩，加上美聯準會降息預期不變、晶圓代工龍頭台積電前景亮眼等利多題材的加持，台股中長線趨勢穩健，後市仍具備盤堅向上的空間；另外，俗話說：「鑑往知來」，上一次2024年4月19日見7223億元大量，經過良性震盪換手整理之後，後續指數再飆漲4889點，漲幅達25%，而這一次見8817億元歷史大量後，後市再漲4、5千點也不為過，多頭趨勢向上不變，逢低震盪偏多策略不變。

外資操作呈現「調權值、補防禦」的節奏，一方面調節鴻海、緯創等高基期AI股，另一方面回補聯電、世界等成熟製程，並布局南亞、華邦電等具題材支撐的族群。不過在美股走弱、法人同步站在賣方情況下，台股短線仍偏震盪整理，後續能否止穩，仍有賴權值股回穩與外資態度轉向。

