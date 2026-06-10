外資連5賣！合計提款逾4300億元 台股急殺1479點失守月線 投信買超低接

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股市配圖。廖瑞祥攝



台股昨天強彈1201.66點，不料今（10）日賣壓再度湧現，獲利了結與法人調節同步出籠，午盤過後急速下殺，終場以全日最低點作收，大跌1478.9點，收43225.54點，跌幅3.31%。從法人籌碼來看，外資仍是最大賣壓來源，根據證交所統計，三大法人今天合計賣超1173.64億元，其中外資賣超935.74億元，創史上第8大單日賣超，自營商賣超405.51億元，投信則持續扮演護盤角色，買超167.61億元。

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台股盤面上權值股全面重挫，成為壓盤主力，今天不僅跌破月線約43349點關卡，也創下台股史上第6大收盤跌點，昨天1201點漲幅全數回吐，成交值放大至1兆3240億元。

指標股台積電終場下跌50元、跌幅2.17%，收2255元；聯發科遭重摔320元、跌幅達7.15%，收4155元；台達電重挫215元、跌幅8.90%，收2200元；鴻海下跌14.5元、跌幅5.23%，收263元，四大權值股同步走弱，拖累大盤表現

。

從籌碼面來看，外資已連續5個交易日站在賣方，累計賣超金額擴大至4374.75億元。即便昨日台股出現史詩級反彈，外資依然持續提款，今天再度大舉調節近千億元，顯示國際資金對短線高檔風險仍保持謹慎態度。

相較之下，投信連日來持續買超，在外資大舉出脫持股之際承接籌碼，形成鮮明的「外資倒貨、內資接手」格局。近期ETF資金持續流入，加上國內機構法人逢低布局，使投信成為台股重要支撐力量。

市場人士分析，台股短短兩個交易日呈現「大漲1201點、重挫1479點」劇烈震盪，顯示市場情緒仍高度受到國際科技股表現及外資資金流向影響。後續若外資賣壓未見緩解，加上高檔獲利了結持續湧現，台股短線恐維持高波動整理格局；反之，若內資買盤持續承接並帶動AI及半導體族群回穩，則有機會逐步化解近期急跌壓力。

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