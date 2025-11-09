外資週末匯出！新台幣摜破31元 匯銀：本周恐續貶「這價位」

新台幣兌美元匯率暌違半年再現31元。（圖／報系資料照）

新台幣兌美元匯率暌違半年再現31元，7日受美股重挫拖累台股疲軟影響，開盤後即開低走低，午後貶幅擴大，應聲貶破31元大關。匯銀指出，外資連日匯出，趕在周末前撤出，本周開盤匯價預計朝31.2元叩關。

新台幣7日收在31.045元、貶值9.5分，續創半年來收盤新低，而單日下挫0.31％創近一個月最大單日貶幅，總成交量暴增27.05億美元，累計本週重貶2.96角，週線由紅翻黑。

匯銀主管指出，由於外資已連續賣超台股一周以上，新台幣貶幅擴大，單周累計貶值2.96角或0.95％，周線再翻黑，且近七個交易日有六日走貶。近一周主要亞幣大多回落，其中韓元大貶2.18％最弱、其次為新台幣重貶0.95％、菲律賓披索貶值0.5％、印尼盾貶0.33％、星幣下探0.25％、人民幣回落0.13％、泰銖小跌0.03％；馬幣則漲0.4％、日圓升0.6％。

廣告 廣告

匯銀主管分析，外資一致大量匯出，主要反映美元流動性及美債利率走揚，出口商盤中雖有大舉拋匯，但由於外資匯出方向明確，出口商轉而靜待賣美元的好時機，進口商則擔心匯價貶不停，後續若買更凶，可能使新台幣更弱，短線先測31.2元。

匯銀主管認為，關鍵在於外資匯出潮何時結束，觀察7月以來外資偏匯出，且近年外資在台股為賣超。短線要留意美國就業狀況，12月美國降息仍是影響關鍵，由於美國政府關門，缺乏經濟數據佐證，市場只能猜測聯準會走向，預計後續股匯震盪仍偏大。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

哎呀手滑了！韓男星誤PO「芳名錄價格表」捲桃色爭議 遭經紀公司宣布解約

感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了

每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏