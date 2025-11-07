外資週末大逃殺！新台幣摜破31元 續創半年新低、週線翻黑

新台幣收31.045元、貶9.5分，續創半年來低點，累計本週重貶2.96角。廖瑞祥攝



美國企業加速裁員，市場憂心就業市場惡化，美股全面下挫，台股今（11/7）日震盪走跌，外資趕在周末前大舉匯出，新台幣匯率一早以小升開盤，在熱錢持續出走、進口商進場買匯，匯價一路摜破31元整數大關，午後出口商賣壓出籠，在三股力道拉扯下，終場收31.045元、貶9.5分，由紅翻黑，續創半年來低點，累計本週重貶2.96角，週線由紅翻黑。

美國聯準會（Fed）於10月宣布降息後，除了主席鮑爾放鷹，內部官員對降息看法不一，投資人對12月降息預期轉趨悲觀，加上美國政府持續停擺，僅能仰賴民間的經濟數據，但製造業指數持續萎縮，根據人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas最新數據顯示，企業裁員達15.3萬個職位，創下2003年以來同月最高紀錄，觸發市場對景氣惡化的憂慮。

廣告 廣告

匯銀人士表示，裁員數據引發投資人對就業市場的不安，美股四大指數盡墨，台股持續疲軟，新台幣匯率一早以小升開盤，先反映國際美元震盪，隨後在外資大舉匯出、進口商買匯之下，匯價一路貶破31元，而出口商見到好價格，陸續進場拋匯，尾盤收在31.045元，續創5月2日以來的低點，總成交值擴至27.05億美元。

匯銀人士分析，美股漲多拉回，台股也跌破2萬8000點，外資連日匯出，今日趕在周末前撤出、賣超新台幣353.56億元，觀望意味濃厚，也讓匯價走貶，目前賣方以出口商為主，倘若31元成為常態，拋匯力道恐將減少，新台幣呈現偏貶格局；近期匯市緊貼台股，下週若重回漲勢，外資有機會回頭，短期內匯價將在31至31.2元間盤整。

根據央行統計，美元指數跌0.14%、歐元漲0.22%，亞幣漲跌互見，韓元重挫0.62%、新台幣貶0.31%、人民幣跌0.02%，反而日圓升0.31%、星幣漲0.15%。

更多太報報導

股匯齊揚！新台幣中止連六黑 收30.95元、升0.4分

華爾街高層示警衝擊！新台幣吞下連六貶、收30.954元

美方要求升值、新台幣恐有波動？央行駁斥：市場不實臆測