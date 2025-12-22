外資進入放假行情 台股走勢全解析

財經中心／廖珪如報導

全球AI股市看點集中於美、台兩地，雖然美國市場即將進入放假行情，但是台灣廠商出貨行情等受到振奮。（示意圖／PIXABAY）

群益投顧指出，近期國際政經環境顯示市場對 AI 題材的接受度持續升高，從 Applovin 與 Palantir 股價表現強勢即可看出端倪。全球 AI 相關股票主要集中在美國與台灣，美股方面，道瓊指標股高盛股價上漲，道瓊工業指數也因川普高度關注而維持止跌反彈架構。記憶體族群中，美光已與客戶（力積電6770）提前鎖定 2026 年與 2027 年的出貨價格與數量，被視為目前最強勢的記憶體個股之一。

從最新 CPI 數據來看，美國投資人情緒偏向積極樂觀。群益投顧認為，市場對泡沫的質疑聲音仍將存在，但至少到 2026 年底，AI 硬體相關公司在營收與獲利層面仍有持續走高的空間，短期呈現多空交戰格局，關鍵仍在多頭是否能守住重要技術位置。以輝達（NVDA）為例，股價成功守住 100 日均線後反彈，顯示短線多方仍具抵抗力。回顧歷史，2018 年在聯準會主席鮑威爾堅持利率正常化政策下，道瓊工業指數的波段跌幅在接近 -20% 前即止跌回升，顯示市場在關鍵心理關卡前往往出現支撐力量。現階段來看，多頭短線占上風，後續有機會緩步墊高，以對抗市場對泡沫的疑慮。美光反彈亦帶動 Lam Research 與費城半導體指數同步走高。

記憶體族群 美、韓、台市場指標

歐洲市場方面，STOXX 600 指數創下新高，歐盟銀行股與西班牙股市同步刷新高點。群益投顧預期，歐洲已開發市場在 2026 年可望呈現緩步走高格局。今年非 AI 類股受到川普關稅政策壓抑，但隨著川普在多項政策立場上出現退縮跡象，相關族群於 2026 年具備表現機會。至於亞洲市場，需觀察 SK 海力士及其他科技股是否能隨美光反彈，若未能跟進，則不宜過度期待。日圓走貶顯示日本升息對股市的負面影響有限，TOPIX 指數有機會再創新高，日經指數則可望緩步跟上。中國 A 股與港股在站穩 50 日均線之前，仍不宜過度樂觀，待波段漲勢確認後進場將相對安全。

台股方面，群益投顧指出，近期適逢最後兩週外資休假期，指數以區間震盪為主，中小型股與 OTC 個股表現相對活躍。

