外資銀彈湧入 去年全年淨匯入1兆1584億

外資銀彈湧入，根據統計，去年全年淨匯入合計達新台幣1兆1584億元。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕台股漲漲漲！外資大軍也來了。金管會今天公布統計，儘管外資(含中資)2025年累計大舉賣超上市櫃股票，高達新台幣4744.35億元，不過，若從資金動向來看，整體外資淨匯入達368.48億美元，已創下史上第二大紀錄，僅次於2024年的淨匯入378.17億美元；若換算成新台幣，等於去年外資淨匯入1兆1584億元的龐大銀彈。

根據統計，去年台股大盤全年大漲5928.5點，漲幅25.73％。台股今年同樣是多頭領軍、士氣如虹，截至1月6日為止，加權指數累計漲幅為5.57%，僅輸給韓國上漲7.39%，暫時排名亞股第二名。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，去年12月單月外陸資賣超上市櫃股票新臺幣795.34億元，是2021年以來單月第26大賣超，同期第2大賣超；截至去年12月底，累計賣超新臺幣4744.35億元，這也是2021年以來同期第4大累計賣超。

不過，若檢視外資資金動向，近五年來，2025年為史上第二高、淨匯入達368.48億美元；2024年淨匯入378.17億美元、是史上最高；2023年是294.78億美元；2022年則是淨匯出135.8億美元。從單月來看，2025年12月單月外資淨匯入44億美元，為2021年以來第20大匯入、同期第四大淨匯入。

尤其，外界也關注，為何外資一方面賣超台股新台幣4744.35億元，但另一方面，卻又全年淨匯入368.48億美元；也就是賣超台股、卻又淨匯入。

對此，黃厚銘說明，外資「買賣超」跟「淨匯出入」是依照各種策略來資產配置，至於決策過程是相當複雜，屬於財務性投資的一環，會去參酌經濟情況而定，換言之，有很多不同原因綜合考量，難以歸納具體原因。

