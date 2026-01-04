外資預期台積電2028獲利成長3倍 股價上看2400元 台股將達3萬5千點

ALETHEIA預估，若擴產計畫順利落實，台積電營收與獲利將在2024至2027年間分別倍增甚至三倍成長。（攝影／鄭國強）

外資ALETHEIA最新研究報告指出，台積電（TSMC）未來數年將展開前所未有的擴產計畫，預計至2027至2028年間，先進製程產能將倍增。使得台積電獲利將擴充3倍，因此調高目標價到2400元，若按照外資的預測反應到台股指數，台積電每漲1元台股漲8點的比例計算，屆時台股可能上3萬5千8百多點。

ALETHEIA在報告中強調，無論是雲端服務供應商自研ASIC、AMD市佔提升，或是NVIDIA持續快速成長，均高度依賴台積電的代工服務。台積電不僅在台灣南科Fab18擴建，還規劃在台中設立全新Fab25，並同步推進新竹、台南、高雄及海外的多個廠區，形成全球性佈局。

擴產計畫推動全球半導體版圖

ALETHEIA預估，若擴產計畫順利落實，台積電營收與獲利將在2024至2027年間分別倍增甚至三倍成長。報告指出，台積電中期營收可望維持30%左右的年增率，主要受惠於更高的產能利用率、產品組合優化以及持續的價格上漲。分析師認為，台積電在AI與高效能運算（HPC）需求推動下，將持續站穩全球半導體龍頭地位。

外資研究報告中標出台積電資本支出擴廠位置並指出未來數年將展開前所未有的擴產計畫，預計至2027至2028年間，先進製程產能將倍增。（圖片來源／外資研究報告）

為支撐龐大的擴產計畫，台積電資本支出將顯著增加。ALETHEIA預測，2026年資本支出將達450至500億美元，2027年更可能提升至600至650億美元。然而，台積電強勁的營運現金流（約60%營運現金流率）足以支撐高額投資，同時維持股利發放，甚至可能進一步回饋股東。報告指出，台積電的資本支出強度將維持在30%左右，遠低於疫情期間的45至50%，顯示財務結構穩健。

股價目標調升至2400元

ALETHEIA將台積電目標價自2100元上調至2400元，ADR目標價則由450美元提升至500美元，評估基準為2027年本益比20至25倍。報告強調，台積電已納入其Alpha Portfolio，顯示對公司長期前景的高度信心。雖然仍存在終端需求與執行風險，但分析師認為，台積電在全球半導體產業的戰略地位無可取代，未來幾年將迎來快速轉型與成長。

