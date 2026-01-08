外資領完股息後匯出！新台幣爆量收31.57元 寫逾8個月新低

外資領完股息後匯出！新台幣寫逾8個月新低。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台股開低走低，收小跌，守住3萬點；新台幣兌美元匯率則在外資股息匯出下，盤中一度重貶近1角，貶破31.6元，惟出口商逢低進場拋匯，台幣貶幅在午後收斂，最後收在31.57元、貶值4.9分，匯價連2黑並創逾8個月新低，成交量24.27億美元，為近期大量。

台股漲多回檔修正，今日下跌74.92點，收在30360.55點，三大法人同步賣超，合計賣超116.04億元。其中，外資雖然小幅賣超6.7億元，但買、賣金額皆超過2400億元。

外資近日在股市買、賣金額相當龐大，在匯市進出也相當積極，使匯市交頭熱絡。

匯銀人士指出，台積電今日發放約1296億元現金股利，其中約7成落入外資手中，部分外資選擇將股利匯出，為新台幣匯價早盤迅速走貶、跌破31.6元主因。不過，當匯價貶至該水位後，出口商拋匯意願明顯提高，在實質拋匯需求湧現、配合央行尾盤調節下，新台幣最終仍守住31.5元價位作收。

短線來看，新台幣仍可能受到外資股利匯出影響而承壓，但股利匯出屬於短期因素，後續匯價走勢關鍵仍在於台股站穩3萬點後外資的操作方向；若外資持續調節台股部位，新台幣不排除有進一步走貶可能，惟出口商農曆新年前通常有發放獎金需求，台幣貶值對出口商結匯相對有利，也可望對台幣帶來支撐。

此外，市場普遍預期，美國聯準會(Fed)本月底將暫停降息、維持利率不變，投資人關注焦點轉向本週即將公布的美國就業報告，相關數據表現也將牽動美元走勢與國際資金流向，成為影響匯市的重要變數。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數小幅反彈0.09%，主要亞幣走勢分歧。其中，韓元貶值0.29%最重、新幣下跌0.17%、台幣也貶0.16%，但日圓升值0.01%、人民幣大漲0.12%。

