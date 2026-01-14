外資高喊台積電資本支出上看540億美元! 世界先進家登同嗨上調目標價

台積電在北美論壇揭示新一代A14製程。路透社



台積電法說會明天登場，外資押寶行情啟動! 美系外資表示，上調台積電資本支出從原先今年的的490億美元，調升至540億美元，且台積電可能將CoWoS interposer 生產外包交由世界先進，因此上修世界先進評等，同步上調台積電、世界先進，家登目標價至1988元、130元、480元。

美系外資指出，台積電可能將部分 12 廠與 14 廠產能轉作interposer 生產，明年更可能將CoWoS interposer 生產以外包方式交由世界先進承接。

美系外資也預期，台積電也可能也把40nm–90nm 轉介過去給世界先進，預期8吋廠可能漲價5-10%。因此調升世界先進評等至持有。上修2025-2027年每股獲利分別至4.2元、4.5元、5.4元，上調目標價至130元。

美系外資也調查EUV訂單，應可延續到明年，且較今年成長4-5成，有利家登營運，因此將家登目標價從380元調升至480元。

