外資點將ABF三雄！上調欣興、南電、景碩目標價至740元、810元、480元

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台股。路透社



ABF供需缺口擴大! 美系外資表示，AI需求趨動，ABD今明年供需缺口將從原先的1%、9%，擴大為3%、10%，雖然後年將有18%的新產能挹注，但供需缺口仍會放大至13%，因此調升ABF三雄欣興、南電、景碩目標價，分別從625元、680元、410元，上調至740元、810元、480元。

美系外資聚焦ABF產業概況，由於ˋ其供需缺口模型擴大，原先預估今明年會有1%、9%的供給短缺，但目前來來看，供需缺口將擴大為3%、 10%。後年儘管會有新增18%的供給加入，但供需缺口仍會放大至13%。

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美系外資也指出，近期南電與景碩具備較高的調價彈性，但欣興則會在明年隨更多長約到期後，出現更顯著的價格上調。看好後市獲利，調升欣興、南電、景碩目標價和獲利預估，預期目標價將分別達740元、810元、480元。

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