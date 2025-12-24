外資「假投資、真炒匯」被抓包，然後呢？央行：請他們寫改善措施，後續也有落實

今年5月初，新台幣迎來「史詩級升值」，部分外資疑似趁機炒匯，驚動中央銀行展開專案金檢，外界關注針對有所疏失的保管行或結匯行有何處置？央行官員表示，當時有請他們填寫改善措施，後續追蹤也有落實，所以並無祭出罰鍰。

為強化銀行業落實外匯管理規定及提升銀行業作業效率，央行今（24）日修正「銀行業辦理外匯收支或交易資料申報應注意事項」，特別在「銀行業辦理外匯收支或交易資料申報問答集」新增兩題QA，並於條文明訂銀行業受理新台幣結匯案件時，必須確認申報性質與實際資金用途相符，藉此防範外資鑽漏洞變相炒匯。

外匯局副局長洪櫻芬表示，這次並未新增相關限制，而是將原本結匯原則與銀行責任「明確化」。根據規定，外資投資國內證券須委託國內保管行，保管行視同外資在台代理人，也是「申報義務人」，若未誠實申報，將可依《外匯管理條例》處以新台幣3萬至60萬元罰鍰。

至於結匯行，必須依據本次修訂的「應注意事項」，確實輔導客戶確認申報內容符合實際交易，「你要把匯入的資金換成新台幣，那就一定要買股票，不能只是停在那裡等著升值。」

洪櫻芬說明，外資的保管行跟結匯行通常會是同一家，但內部仍是不同單位，今年上半年發現部分外資匯入資金後，卻沒有確實投資台股，出現與申報性質不符的情況，保管行、結匯行各有疏失，本次央行透過修訂相關條文釐清各自責任義務。

記者詢問，先前爆出外資炒匯疑慮，是否有保管行或結匯行受到處罰？洪櫻芬表示，當時的處分是請他們填寫改善措施，避免再次發生類似情形，後續觀察也有落實。

針對外界質疑，外資炒匯後拍拍屁股走人，央行卻從輕發落，只是要求填寫改善措施，這樣的「處罰」會不會過於輕微？洪櫻芬指出，每個案件不盡相同，罰則也有很多種，不一定要祭出罰鍰才算處罰。​

她強調，央行向來歡迎外資投資台灣市場，但也希望如實「錢進台股」，而非只是停泊資金等待匯率升值，「我們不樂見這種情況」。



