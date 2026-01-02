外資／台股刷新高外資掃貨120億 這5檔卻遭狠砍藏玄機！

財經中心／余國棟報導

加權指數終場大漲386.21點，收在29349.81點，再度改寫歷史新高成交量放大。三大法人合計買超190.4億元，其中外資回補力道最為明顯，單日買超120.2億元，成為推升指數續創新高的關鍵動能。（示意圖／PEXELS）

台股今(2)日擴增至6488億以上，多頭多點開花，台積電法說前資金已開始進場卡位，除內資大戶外資也有翻多跡象。在資金行情推升下強勢表態，加權指數終場大漲386.21點，收在29349.81點，再度改寫歷史新高成交量放大。

三大法人合計買超190.4億元，其中外資回補力道最為明顯，單日買超120.2億元，成為推升指數續創新高的關鍵動能。雖然美股在2025年最後一個交易日收低，但全年亮眼漲幅與AI長線題材仍支撐市場信心，資金明顯轉向具評價修復空間與高周轉題材的電子族群。

從外資買超排行來看，力積電以買超99,772張居冠，股價收在42.10元，上漲2.55元、漲幅6.45%，在記憶體報價回穩與產業循環落底預期下，吸引外資大舉回補。華邦電買超65,085張排名第二，股價強勢攻上90.8元、單日大漲8.2元、漲幅達9.93%，成為盤面焦點之一。群創獲外資買超55,617張，收盤價18.10元，上漲1.05元、漲幅6.16%，面板族群出現跌深反彈走勢。友達買超36,921張，股價收12.60元、上漲0.35元，緯創則獲外資買超35,368張，股價來到155元、上漲4.5元，AI伺服器題材仍是外資布局重心。

至於外資賣超方面，南亞遭賣超43,262張，股價下跌3.2元至57元、跌幅5.32%，資金明顯自傳產塑化族群撤出。玉山金被賣超24,091張，但股價仍小漲0.35元、收34.10元，顯示金融股偏向高檔調節。可寧衛賣超16,209張，股價收32.5元、上漲0.9元，呈現價量背離；亞泥遭賣超15,844張，股價收37.7元、小漲0.5元；宏碁則被賣超15,587張，股價26.4元持平，顯示外資對傳統PC與景氣循環股態度轉趨保守。

啟發投顧容逸燊分析師認為，除了早上提醒的設備股外，記憶體及老AI也都有亮眼表現，指數已過28500暫不預設高點，手中多方部位可續抱至美股財報季。

整體來看，外資操作明顯「棄傳產、擁電子」，資金集中回流記憶體、面板與AI相關個股，搭配內資與自營商同步偏多，推升指數再創新高。不過在指數位階持續墊高之際，個股輪動加快，短線震盪幅度恐放大，投資人仍須留意追價風險。

