外資／台股崩330點失守月線！外資大砍595億 卻狂買這4只金融

財經中心／余國棟報導

甲骨文及博通接連暴跌、以及外資反手大舉調節台股部位的壓抑下，使得市場信心遭受到嚴重的打擊。外資年終調節力道加重，台股（16）日在賣壓湧現下失守關卡，加權指數收在27,536.66點。（示意圖/ PIXABAY）

台股呈現開低震盪拉回整理的格局，主要原因乃受到AI泡沫化疑慮升溫、甲骨文及博通接連暴跌、以及外資反手大舉調節台股部位的壓抑下，使得市場信心遭受到嚴重的打擊。外資年終調節力道加重，台股（16）日在賣壓湧現下失守關卡，加權指數收在27,536.66點，下跌330.28點，跌幅1.19%，成交金額約5,249億元。外資單日賣超595億元，三大法人合計賣超達710億元，成為壓垮盤勢的主因。

從外資賣超個股來看，金融與電子雙雙成為提款對象。賣超第一名為台新新光金（2887），外資賣超53,420張，股價逆勢上漲0.70元，收在20.05元，漲幅3.62%，顯示部分內資承接力道不弱，但外資仍選擇在反彈中調節。第二名華新（1605）遭賣超36,294張，股價大跌1.45元至29.45元，跌幅4.69%，原物料與景氣循環股在年末資金退場下首當其衝。第三名力積電（6770）賣超33,870張，收33.80元，下跌1.15元、跌幅3.29%，反映記憶體族群調節力道。第四名群創（3481）賣超22,323張，股價收12.90元，下跌0.40元、跌幅3.01%，面板需求未見明顯回溫。第五名鴻海（2317）賣超19,218張，收218元，下跌3.5元、跌幅1.58%，大型權值股遭調節，對指數形成實質壓力。

相較之下，外資買超則明顯集中在金融股。買超冠軍為聯電（2303），外資買超43,926張，股價上漲0.35元至49.20元，漲幅0.72%，成熟製程在評價修正後仍具防禦性。第二名中信金（2891）買超29,456張，股價小跌0.10元至46.65元，跌幅0.21%，外資偏向逢回布局高股息金融股。第三名第一金（2892）買超28,325張，股價上漲0.40元至28.90元，漲幅1.40%，買盤相對積極。第四名國泰金（2882）買超23,385張，股價收70.2元，小漲0.1元。第五名富邦金（2881）買超13,938張，收96元，上漲0.4元、漲幅0.42%，顯示大型金控仍是外資短線停泊資金的主要去處。

倫元投顧陳學進分析師認為，台股短線的拉回整理，一點也都不意外！雖然盤中指數一度下挫511點、回測至季線位置區，不過，隨著低接買盤及八大官股行庫進場護盤下，指數開始逐步收斂跌幅震盪走高上來，顯見有心人力守「季線」及27K整體關卡的意圖明顯，加上甲骨文也拿出AI接單證據反擊空頭，意味著甲骨文來自AI相關業務訂單持續湧進、且金額龐大，並沒有泡沫化的危機存在；並且在季線持續震盪走揚向上、以及國家隊力挺偏多不變下，其實，後市並沒有悲觀或看壞的道理，中多趨勢向上、先下後上的格局。

