外資／台股漲254點創新高 外資狂買92億卻大砍這5檔！

聖誕節後首個交易日，台股在交投相對清淡中仍走出驚奇行情，加權指數在外資回頭加碼助攻下，上漲254點，收在28,810點，再度改寫歷史新高。三大法人合計買超148億元，其中外資單日買超92億元，成為推升指數創高的最大推手。

美股四大指數漲跌互見，費半指數小漲0.05%，輝達上漲1.02%，加上俄烏和平進程出現新期待，國際油價重挫逾2%，整體國際氣氛偏多，台股延續攻勢。

從外資買賣超個股來看，買超前五名分別為群創、富喬、中鋼、華航與第一金。群創單日獲外資買超29,219張，股價攻上14.85元亮燈漲停，漲幅達10%，顯示面板族群在低基期與資金回補下成為短線焦點。富喬獲買超26,351張，股價收98.8元，上漲6.2元、漲幅6.7%，延續市場對AI與高速傳輸材料需求的想像空間。中鋼則被外資加碼22,941張，股價收19.10元，小漲1.33%，吸引資金進駐。華航獲買超19,377張，股價上漲2.49%至20.55元，受惠航運需求回溫與油價下跌雙重利多。第一金買超14,403張，股價收29.50元持平，顯示金融股仍是外資穩定配置標的。

至於賣超方面，外資賣超前五名為華新、友達、力積電、彰銀與旺宏。華新遭賣超55,751張，股價下跌3.44%至32.30元，反映原物料族群短線漲多後的獲利了結壓力。友達被賣超33,404張，但股價逆勢上漲3.51%至11.80元，顯示內資承接力道仍強。力積電遭賣超20,099張，股價下跌1%至39.65元，市場對成熟製程需求復甦仍偏保守。彰銀與旺宏分別被賣超18,152張與16,837張，股價各跌0.97%、2.68%，金融與記憶體族群短線表現相對整理。

啟發投顧容逸燊分析師認為，台積電帶動下指數再創歷史新高，盤面仍有20多檔漲停僅2檔跌停，輝達止穩後外資將重回買進權值股，基期偏低老AI後續將有補漲空間，記憶體及CPO指標稍作休息，熱門股輪動至部分PCB及面板級封裝題材，月底及月初可留意強勢股票，將成為1月甚至Q1指標族群。

整體來看，外資雖持續調節部分電子與金融個股，但明顯轉向加碼具題材性與高人氣標的，搭配權值股穩盤，成功推升指數再創新高。法人指出，年底作帳行情與國際利多尚未退場，資金輪動將持續加快，投資人短線操作宜留意外資動向與股價漲幅，避免追高風險

